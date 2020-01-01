محرم للسياسات العامة يعين "محسن" نائب للرئيس

أعلن مكتب محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصال الإستراتيجي عن تعيين محمد محسن في منصب نائب الرئيس للإتصال الإستراتيجي والعلاقات العامة والشئون الإعلامية.





وشغل محمد محسن منصب مدير العلاقات الإعلامية بشركة هيل أند نولتون إستراتيجيز للعلاقات العامة لنحو 6 سنوات عمل خلالها على إدارة ملف الشئون الإعلامية لعدد من كبرى الشركات العالمية مثل جوجل، تويتر، إل جي، أمازون، كوكاكولا، إنتل وشارك في تنظيم عدد من المؤتمرات الدولية الكبرى ومن بينها مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والذي عقد في مارس 2015.





كما عمل محسن كمدير الاتصال بمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا لمدة 4 سنوات منذ تأسيسه في أكتوبر 2010 وحتى ديسمبر 2014. و بدأ محمد محسن حياته المهنية قبل 16 عاما كصحفي اقتصادي بجريدة العالم اليوم قبل أن يلتحق بقسم الشئون الخارجية بمجلة الأهرام العربي ليشغل بعدها منصب نائب رئيس قسم الشئون الخارجية بجريدة الأهرام اليومية.





يذكر أن محرم وشركاه، قد تأسس عام ٢٠١٥، كأول بيت خبرة مصري متخصص في مجال السياسات العامة والاتصال الاستراتيجي. ويعمل على دعم القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في مجالات تحليل الأطر التشريعية والسياساتية والتنظيمية الخاصة بالصناعات المختلفة ووضع استراتيجيات الإتصال المؤسسي بجانب تقديم دراسات إدارة المخاطر. ومنذ تأسيسه قام المكتب بتمثيل عدد ٥٠ + من كبرى المؤسسات الإقليمية والعالمية العاملة في مختلف القطاعات من ضمنها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية والنقل والمواصلات والتنمية الصناعية والرعاية الصحية والتعليم والتطوير العقاري والخدمات الإعلامية والزراعه والطاقة.