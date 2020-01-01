نشرة حوادث الفجر: بلاغ يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور.. وحريق بسوق توشكى

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





بلاغ يطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور لإهانته جميع المصريين

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد النائب البرلماني مرتضي منصور لإهانته جميع المصريين.

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بـ"فيديوهات وصور".. بلاغ ضد "إيمي علي" فتاة التيك التوك

تقدم "أشرف فرحات"، المحامي بالنقض، مؤسس حملة "خليها تنضف"، ببلاغ للنيابة العامة قيد برقم ٢٨٤١٣ لسنه 2020 عرائض النائب، ضد "أميرة علي" الشهيرة ب "إيمي علي"، إحدى فتيات تطبيق "التيك توك" والانستجرام، يتهمها فيه بخدش الحياء وهدم القيم الأسرية للمجتمع، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين.

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له صحيفة جنائية.. دعوى مستعجلة لشطب مرتضى منصور من المحامين

أقام محمد عطيتو طاهر، المحامي بالاستئناف والإدارية العليا، دعوى قضائية إمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين.

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إخماد حريق سوق توشكى في حلوان.. وخسائر بملايين الجنيهات

نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة عل حريق داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، والذي التهم العديد من المحلات، مساء اليوم الأحد.

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متضرر من حريق سوق حلوان: كابل كهرباء السبب.. وخاطبنا المسئولين "دون رد"

كشف أحد أصحاب المحال المحترقة، إثر اشتعال النيران داخل سوق توشكي بمنطقة حلوان، عن تفاصيل مثيرة في الحادث.

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الحماية المدنية تواصل جهودها للسيطرة على حريق سوق توشكى

تواصل الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، جهودها للسيطرة على حريق هائل شب صباح اليوم الأحد بسوق توشكي في مدينة حلوان.

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مشاهد مرعبة من حريق سوق توشكى بحلوان (صور)

حصلت "بوابة الفجر"، على صور حريق سوق توشكى، الذي اندلع صباح اليوم الأحد بمدينة حلوان.

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"بشتغلها من سنين".. اعترافات مثيرة لديلر الجيزة لاتجاره في مخدر الحشيش

واصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته على كمية من مخدر الحشيش بمنطقة المنيب بالجيزة، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية، أنه لجأوا لتلك التجارة منذ سنوات لأن مكسبها سريع، وذلك لمروره بضائقة مالية، نتيجة للظروف الراهنة.

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مصدر يكشف سبب حريق سوق توشكى بحلوان

رجح مصد أمني، أن يكون سبب حريق سوق توشكى بمدينة حلوان، اليوم الأحد، نتيجة انفجار في كابل الكهرباء الرئيسي، إلى جانب وجود مواد خشبية كبيرة داخل المحلات، والتى ساعدت على الاشتعال، وامتدت النيران إلى الأكشاك والمحلات وفراشة الباعة.

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ضبط متهم بالاعتداء على كلب وتعذيبه في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة المعنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص، لاتهامه بالاعتداء على كلب بالضرب بشرفة الشقة سكنه