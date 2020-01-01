أكثر من 70 دولة.. إنسانية الإمارات تغمر العالم خلال أزمة كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:21 م
بوابة الفجر
وكالات

تجسّدت في دولة الإمارات العربية المتحدة ملحمة إنسانية متميزة في الداخل والخارج، وتغمر إنسانية الإمارات العالم بدعم ملموس وسخاء لا ينقطع وقد حظيت بانتباه جميع العالم حول كونها مركزاً نشطاً ومؤثراً في العمل الإنساني؛ حيث قدمت مساعدات إنسانية إلى  أكثر من 70 دولة، وذلك في إطار المبادئ الإنسانية والتضامن العملي والمعنوي مع الشعوب والحكومات.

وجابت مساعدات الإمارات كل قارات العالم على الرغم من الإغلاق الذي يسود العالم في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، كما أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، تعتبر أكبر مستودعات للإغاثة الإنسانية توفّر الدعم اللوجيستي الإنساني لكل بلدان العالم.

الذهاب للمساعدة عبر آلاف الأميال، والتغلب معاً على الصعوبات، هما الوعد الخالص من الإمارات للدول المتضررة من وباء كورونا، وبلا شك فإن الدولة باتت نموذجاً حياً للدول الراغبة في الخير للبشرية، ساعية بالخير، معطاءة، باذلة لكل جهد يسهم في تخفيف أحزان ومآسي البشر في كل مكان من أرجاء المعمورة؛ حيث يُعتبر التكاتف لمكافحة الوباء، الخيار الصحيح والوحيد لمواجهته، وذلك ما تفعله الإمارات التي أثبتت للعالم أن "الصديق يظهر وقت الضيق".

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