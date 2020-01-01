الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته
الأحد 12/يوليه/2020 - 04:21 م
محمد الصو
بدأ رجب بكار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، فرض أسلوب الضغط على إدارة ناديه من أجل الرحيل نهاية الموسم الجاري.
وكان رجب بكار طالب إدارة بيراميدز بتسهيل إنتقاله لصفوف نادي الزمالك، والذي ارتبط بالرحيل إلى صفوقه بداية من الموسم الجديد.
ويأتي طلب بكار، بالرحيل خصوصًا بعد ضم أحمد فتحى بشكل رسمى، وهو ما سيجعل فرصته صعبة فى المشاركة بصفة أساسية فى ظل وجود عمر جابر والذي جدد تعاقده مؤخرًا.
ويتواجد رجب بكار على رأس المرشحين لخلافة حمدي النقاز في الزمالك، والذى رحل عن الفريق بسبب مستحقاته قبل أن يتم انتقاله إلى الترجي التونسي، بالموسم الجديد.