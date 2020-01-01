الزمالك يقترب من حسم كبرى صفقاته

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:21 م
الزمالك
الزمالك
محمد الصو
بدأ رجب بكار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، فرض أسلوب الضغط على إدارة ناديه من أجل الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وكان رجب بكار طالب إدارة بيراميدز بتسهيل إنتقاله لصفوف نادي الزمالك، والذي ارتبط بالرحيل إلى صفوقه بداية من الموسم الجديد.

ويأتي طلب بكار، بالرحيل خصوصًا بعد ضم أحمد فتحى بشكل رسمى، وهو ما سيجعل فرصته صعبة فى المشاركة بصفة أساسية فى ظل وجود عمر جابر والذي جدد تعاقده مؤخرًا.

ويتواجد رجب بكار على رأس المرشحين لخلافة حمدي النقاز في الزمالك، والذى رحل عن الفريق بسبب مستحقاته قبل أن يتم انتقاله إلى الترجي التونسي، بالموسم الجديد.

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