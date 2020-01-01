بعد مرور 35 جولة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي؟

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:19 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
يتطلع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي لتحقيق إنجاز تاريخي هذا الموسم، بالتتويج بجائزة "الحذاء الذهبي" بالبريميرليج للمرة الثالثة على التوالي، بعد تتويجه بالجائزة في الموسمين الماضيين.

ويحتل نجم منتخب الفراعنة المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 هدفًا، بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي نجم ليستر سيتي "المتصدر" بـ22 هدفًا، بينما يحتل الجابوني أوباميانج نجم أرسنال المركز الثاني في القائمة برصيد 20 هدفًا.

ويحلم "صلاح" بالتتويج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة على التوالي، وتكرار انجاز عمالقة البريميرليج الثنائي آلان شيرر نجم بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد السابق، وتيري هنري نجم أرسنال السابق، الوحيدان اللذان فاز كل منهما بالجائزة 3 مرات متتالية في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وخاض نجم منتخبنا الوطني 31 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز الريدز في 28 مباراة في وجود "صلاح"، وخسر مباراتين، وتعادل في مباراة وحيدة.

بلغ عدد دقائق المشاركة الفعلية لمحمد صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2700 دقيقة، سجل 19 هدفًا (بينها 3 ركلات جزاء)، ويحتل بها المركز الثالث في قائمة الهدافين، وصنع 9 أهداف أخري لزملائه، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة ولم يتعرض للطرد اطلاقا.

وتوج "صلاح" بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول هذا الموسم، ليصبح أول لاعب مصر وثاني عربي يفوز بلقب البريميرليج في تاريخ البطولة، ويعتلي فريقه صدارة الترتيب حاليًا برصيد 93 نقطة، متفوقا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

بعيدا عن الدوري الانجليزي خاض نجم الفراعنة 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم سجل 4 أهداف وصنع هدفين، بينما خاض مباراتين بكأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة بكأس السوبر الأوروبي، ومباراة بكأس السوبر الإنجليزي، ولم يسجل أي أهداف، بينما لعب مباراتين بكأس العالم للأندية وصنع هدف وحيد.

وارتفع عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول إلي 4 بطولات (دوري أبطال أوروبا- كأس السوبر الأوروبي – الدوري الإنجليزي – كأس العالم للأندية).

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