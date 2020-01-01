وولفرهامبتون يقسو على إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
استعاد فريق وولفرهامبتون المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه إيفرتون 3/صفر اليوم الأحد في الجولة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري.

وسجل أهداف وولفرهامبتون راؤول خيمينز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ولياندير ديندونكير في الدقيقة 46 ودييجو جوتا في الدقيقة 74.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 55 نقطة واستعاد المركز السادس، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا للتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوربي، وهو المركز الذي فقده وولفرهامبتون أمس لمصلحة فريق شيفيلد يونايتد بعد تغلبه على تشيلسي 3/صفر.

في المقابل توقف رصيد إيفرتون عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر ليفقد الفريق بشكل رسمي أي فرصة للعب في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

وهذا الفوز هو الرابع عشر لوولفرهامبتون في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثماني مباريات والتعادل في 14، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة عشر لإيفرتون في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في تسع.

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