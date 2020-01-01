قرار صادم من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:49 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
غدير أحمد
فتح مسئولو النادي الأهلي مفاوضات جديدة خلال الايام الماضية مع فريق هدرسفيلد الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي بشكل نهائي بعد إقتراب انتهاء إعارته للقلعة الحمراء.

وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، سرعة إنهاء صفقة إتمام شراء النجم الشاب،  الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في جميع المباريات. 

وعرض المارد الأحمر2.5 مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي، ولكن وجه النادي الإنجليزي رفضه للعرض، بجانب مطالبته بـ 7 ملايين إسترليني مقابل الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي.

وبدأت إدارة النادي الأهلي في التفكير بالتراجع والانسحاب من صفقة التعاقد مع رمضان صبحي لصعوبة توفير المبلغ المطلوب من النادي الإنجليزي  في ظل الظروف الحالية من توقف الدوري المصري لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثر أسعار اللاعبين بالأزمة مما جعل المبلغ المطلوب كبيرا للغاية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صفقة رمضان صبحي رمضان صبحي الاهلي الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 14 ساعة

مارادونا يهدد بيراميدز والإسماعيلي في صفقة الموهبة الإماراتية

منذ ساعة و 19 دقيقة

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقدم طلباً رسمياً لمجلس النواب بعد "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 28 دقيقة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يكشف تطورات إصابة جريزمان

منذ ساعة و 17 دقيقة

هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

سيد عبد الحفيظ يهدد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

الأهلي يُحدد سعر شراء رمضان صبحي بشكل نهائي

آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

الأهلي يتمسك برمضان صبحي ويحدد مبلغ شرائه نهائيا

الخطيب يقود مفاوضات رمضان صبحي

عاجل - الأهلي يحسم موقفه النهائي من ضم رمضان صبحي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

01:57 م

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام