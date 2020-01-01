قرار صادم من الأهلي في صفقة رمضان صبحي

فتح مسئولو النادي الأهلي مفاوضات جديدة خلال الايام الماضية مع فريق هدرسفيلد الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي بشكل نهائي بعد إقتراب انتهاء إعارته للقلعة الحمراء.





وطالب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، سرعة إنهاء صفقة إتمام شراء النجم الشاب، الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في جميع المباريات.





وعرض المارد الأحمر2.5 مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي، ولكن وجه النادي الإنجليزي رفضه للعرض، بجانب مطالبته بـ 7 ملايين إسترليني مقابل الاستغناء عن اللاعب بشكل نهائي.



