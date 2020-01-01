تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:50 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تسجيل 1318 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في السلطنة إلى 56015 حالة.

 

 وشهدت سلطنة عمان، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

                                                

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سلطنة عمان المنظمه العالميه الصحه العالميه

أخبار تهمك

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ ساعتين

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 21 دقيقة

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مارادونا يهدد بيراميدز والإسماعيلي في صفقة الموهبة الإماراتية

منذ ساعة و 19 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

سيد عبد الحفيظ يهدد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يقدم طلباً رسمياً لمجلس النواب بعد "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 28 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 4 ساعات

هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

برشلونة يكشف تطورات إصابة جريزمان

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

عمان تعلق جميع رحلات الطيران الداخلية والخارجية باستثناء نقل البضائع

إندونيسيا تسجل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

إندونيسيا تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة

تسجيل 251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في قطر

قطر تسجل 567 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

الإمارات تعلن شفاء 1546 حالة من فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

01:57 م

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام