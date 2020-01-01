دينا مراجيح لـ"الفجر الفني": "قرار أشرف زكي على دماغي ولن أتراجع عن التمثيل"

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
عبرت دينا مراجيح، فتاة "التيك توك"، ومؤدية المهرجانات الشعبية، عن حزنها الشديد بسبب الهجوم عليها، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني، بعد مشاركتها في مسلسل "لية لاء"، فضلًا عن قرار الدكتور أشرف زكي، بمنع مشاركتها في أي اعمال فنية.


وأكدت "مراجيح"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، على أنها قررت عدم الظهور أو المشاركة في أعمال فنية، أحترامًا لقرار الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ولكنها ستبذل جهدها ولن تتراجع عن استكمال خطوة التمثيل.


وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، علق على مشاركة "مراجيح"، في أعمال فنيه، حيث أكد على أن النقابة تقوم بدراسة التعامل معها، من قبل الفنانين المنتمين إلى النقابة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقيب الممثلين ليه لاء دينا مراجيح أِرف زكي

أخبار تهمك

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 4 ساعات

مارادونا يهدد بيراميدز والإسماعيلي في صفقة الموهبة الإماراتية

منذ ساعة و 18 دقيقة

هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقدم طلباً رسمياً لمجلس النواب بعد "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 27 دقيقة

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يكشف تطورات إصابة جريزمان

منذ ساعة و 16 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يهدد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

آخرهن رحمة حسن.. نجمات وضعن النقابات الفنية في مأزق "الشطب"

أشرف زكي يكشف الهدف من مشروع "ورش نقابة المهن التمثيلية" لاكتشاف المواهب (صور)

أشرف زكي: "نقابة المهن التمثيلية" ليست لها رقابة على أعمال "السوشيال ميديا" (فيديو)

راندا البحيري تقدم رسالة للفنان أشرف زكي

خاص| بعد الهجوم عليها بسبب مراجيح وجو.. مخرجة "ليه لا": "المسلسل مفهوش ممثلين"

"علقة موت" لـ"مراجيح" بعد ظهورها مع أمينة خليل في "لية لاء"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

01:57 م

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام