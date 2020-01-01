دينا مراجيح لـ"الفجر الفني": "قرار أشرف زكي على دماغي ولن أتراجع عن التمثيل"

عبرت دينا مراجيح، فتاة "التيك توك"، ومؤدية المهرجانات الشعبية، عن حزنها الشديد بسبب الهجوم عليها، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني، بعد مشاركتها في مسلسل "لية لاء"، فضلًا عن قرار الدكتور أشرف زكي، بمنع مشاركتها في أي اعمال فنية.









وأكدت "مراجيح"، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" ، على أنها قررت عدم الظهور أو المشاركة في أعمال فنية، أحترامًا لقرار الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، ولكنها ستبذل جهدها ولن تتراجع عن استكمال خطوة التمثيل.









وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، علق على مشاركة "مراجيح"، في أعمال فنيه، حيث أكد على أن النقابة تقوم بدراسة التعامل معها، من قبل الفنانين المنتمين إلى النقابة.



