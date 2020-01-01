مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع هامشياً في نهاية التعاملات

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:46 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير

أنهي سوق الأسهم السعوديةتعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% رابحاً 14.91 نقطة ليغلق عند مستوى 7431.58 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.71% خاسراً 59.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8270.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 303.4 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.
 

وارتفع 14 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.05%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.97%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.58%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع الترفيهية بنسبة 1%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.87%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.37%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل والأدوية بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.40%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

 

وقفز 109 سهماً  بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شمس" بنسبة 9.99%، ثم سهم "عسير" بنسبة 7.94%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 7.71%، فيما تراجع 74 سهماً على رأسها سهم "العالمية" بنسبة 2.14%، ثم سهم "بروج للتأمين" بنسبة 2.24%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 2.98%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 466.4 مليون ريال سعودي

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