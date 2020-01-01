سوق البحرين المالي يقفز 2.11% بختام التعاملات









أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر اسوق الرئيسي بنسبة 2.11% رابحاً 27.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1313.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم.







