سوق البحرين المالي يقفز 2.11% بختام التعاملات
الأحد 12/يوليه/2020 - 03:44 م
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر اسوق الرئيسي بنسبة 2.11% رابحاً 27.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1313.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم.
وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 109.98% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام - البحرين بنسبة 7.35%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 6.86%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.08% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.43%، عقارات السيف بنسبة 1.13% ، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.34%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.69%.
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