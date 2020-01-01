سوق البحرين المالي يقفز 2.11% بختام التعاملات

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:44 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر اسوق الرئيسي بنسبة 2.11% رابحاً 27.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1313.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 8.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم.
 


وصعد بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 109.98% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام - البحرين بنسبة 7.35%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 6.86%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.08% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.43%، عقارات السيف بنسبة 1.13% ، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.34%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.69%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يقدم طلباً رسمياً لمجلس النواب بعد "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 24 دقيقة

مارادونا يهدد بيراميدز والإسماعيلي في صفقة الموهبة الإماراتية

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 4 ساعات

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 14 ساعة

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 9 دقيقة

برشلونة يكشف تطورات إصابة جريزمان

منذ ساعة و 13 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 17 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يهدد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة البحرين يصعد 0.21% بختام جلسة الخميس

قطاع البنوك التجارية يقود بورصة البحرين للصعود بختام التعاملات

بعد تحسن أسعار النفط .. مؤشر سوق البحرين يقفز 1.4% بختام الجلسة

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.27% بختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 3.4 نقطة بختام أول جلسة في الأسبوع

ارتفاع هامشي لمؤشر سوق البحرين المالي في مستهل التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

01:57 م

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام