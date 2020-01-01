انخفاض جديد لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 12-7-2020، أمام الجنيه المصرى في بعض البنوك العاملة فى مصر، بمقدار يتراوح ما بين قرش لـ قرشين، وذلك مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.95 جنيه للشراء، 16.05 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس 15.96 جنيه للشراء، 16.06 جنيه للبيع،


 
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.94 جنيه للشراء.
16.04 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
15.95 جنيه للشراء
16.05 جنيه للبيع 

سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.95 جنيه للشراء 
16.05 جنيه للبيع 



سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.94 جنيه للشراء 

16.04 جنيه للبيع 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
15.95 جنيه للشراء .
16.05 جنيه للبيع .


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.93 جنيه للشراء
16.03 جنيه للبيع 


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
15.93 جنيه للشراء 
16.03 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.95 جنيه للشراء .
16.05 جنيه للبيع .


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