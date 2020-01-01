بنهاية أولي جلسات الأسبوع .. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.17%









أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحاً 3.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2085.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 234 مليون سهم محققة ما قيمته 156.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3159 صفقة لعدد 31 سهماً.









وصعدت 3 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.46%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.50%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.04%.





وقفز 13 سهماً بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 11.57%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.44%، فيما تراجع 13 سهماً، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.89%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.66%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك افقابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.7 مليون ورقة بقيمة 20.4 مليون درهم.