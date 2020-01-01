السيسي يفتتح مشروع الإسكان المتوسط بمدينة المنيا الجديدة

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:23 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مشروع الإسكان المتوسط" دار مصر" بمدينة المنيا الجديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا. 
يضم مشروع الإسكان المتوسط" دار مصر" بمدينة المنيا الجديدة 14 عمارة بعدد 336 وحدة سكنية.

وعلي جانب آخر، قام الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، بزيارة تفقدية مفاجئة لكلية الهندسة؛ للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب علي بوابتها الرئيسية خارج الحرم الجامعي، طبقًا لما أقره مجلس الجامعة من إجراءات احترازية يلتزم بها الطلاب لضمان سلامتهم، والتزام الطالب بالحضور ساعة مبكرة قبل بدء الامتحان بمقر الكلية، لتجنب الزحام، وخضوع الطلاب للإجراءات الاحترازية بدءً من التعقيم بممرات التعقيم، وقياس درجة الحرارة بالكاشفات الحرارية، والتأكد من استخدام الكمامة، وعدم شكواهم من أعراض أو اشتباه في إصابته بعدوى فيروس كورونا.
حيث كان في استقبال رئيس الجامعة، الدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وشدد رئيس الجامعة على الطلاب بأهمية الالتزام بالإجراءات التي اقرتها الجامعة ووزارة الصحة للحفاظ على أنفسهم وعلى ذويهم، والتزامهم بارتداء الكمامات منذ خروجهم من منازلهم.
كما تم أعداد مظلة خارج كلية الهندسة للحفاظ على الطلاب ووقايتهم من حرارة الشمس، مع مراعات التباعد بين الطلاب لحين مرورهم ببوابات التعقيم وقياس درجة حرارتهم.

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