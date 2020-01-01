بعد افتتاح السيسي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع دار مصر

دائمًا ما يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخدمة المواطنين، بتوفير وحدات سكنية تليق بهم، لحمايتهم من المناطق الخطرة، حيث افتتح اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أبرزها؛ افتتاح 7 مشروعات للإسكان المتوسط، و4 مشروعات للإسكان الاجتماعي.





مشروعات الإسكان المتوسط

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مشروعات الإسكان المتوسط "دار مصر" في 7 مدن هي: "المنيا الجديدة والشروق، 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبرج العرب، والسادات، والعبور".





كذلك شهد الرئيس، افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي في 4 مدن هي: "بدر، حدائق أكتوبر، العبور، جمصة".





مشروع دار مصر

يعتبر مشروع دار مصر، يستهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، ذوي الدخول المتوسطة، في 7 مدن هي: "المنيا الجديدة والشروق، 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبرج العرب، والسادات، والعبور".





وحدات سكنية بالمشروع

وتضمن مشروع دار مصر، طرح وحدات سكنية في 4 مدن، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.





وهي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2.





مميزاته

وتتميز مشروعات دار مصر، بأنها نموذج معماري مميز، حيث ستحاط كل مرحلة على حدى بسور شجري لتوفير الخصوصية.





وتتبنى وزارة الإسكان، مشروع دار مصر، بهدف إتاحة وحدات سكنية بسعر مناسب أقل من مثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص في أفضل مواقع بالمدن الجديدة بإجمالي عدد 400 ألف وحده سكنية.





وطُرحت مشروعات دار مصر، في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل، لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عامًا.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية، بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.



