بعد افتتاح السيسي.. كل ما تريد معرفته عن مشروع دار مصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:36 م
إسكان
إسكان
ياسمين مبروك
دائمًا ما يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخدمة المواطنين، بتوفير وحدات سكنية تليق بهم، لحمايتهم من المناطق الخطرة، حيث افتتح اليوم الأحد، عددًا من المشروعات القومية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أبرزها؛ افتتاح 7 مشروعات للإسكان المتوسط، و4 مشروعات للإسكان الاجتماعي.

مشروعات الإسكان المتوسط
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، افتتاح مشروعات الإسكان المتوسط "دار مصر" في 7 مدن هي: "المنيا الجديدة والشروق، 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبرج العرب، والسادات، والعبور".

كذلك شهد الرئيس، افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي في 4 مدن هي: "بدر، حدائق أكتوبر، العبور، جمصة".

مشروع دار مصر 
يعتبر مشروع دار مصر، يستهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، ذوي الدخول المتوسطة، في 7 مدن هي: "المنيا الجديدة والشروق، 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وبرج العرب، والسادات، والعبور".

وحدات سكنية بالمشروع
وتضمن مشروع دار مصر، طرح وحدات سكنية في 4 مدن، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وهي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2.

مميزاته
وتتميز مشروعات دار مصر، بأنها نموذج معماري مميز، حيث ستحاط كل مرحلة على حدى بسور شجري لتوفير الخصوصية.

وتتبنى وزارة الإسكان، مشروع دار مصر، بهدف إتاحة وحدات سكنية بسعر مناسب أقل من مثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص في أفضل مواقع بالمدن الجديدة بإجمالي عدد 400 ألف وحده سكنية.

وطُرحت مشروعات دار مصر، في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل، لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عامًا.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية، بجانب افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين.

وكذلك، افتتح الرئيس، عددًا من المشروعات القومية، التي تضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وحدات سكنيه مشروع دار مصر دار مصر الرئيس السيسي اخر الاخبار

أخبار تهمك

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقدم طلباً رسمياً لمجلس النواب بعد "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 24 دقيقة

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 9 دقيقة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مارادونا يهدد بيراميدز والإسماعيلي في صفقة الموهبة الإماراتية

منذ ساعة و 15 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يكشف تطورات إصابة جريزمان

منذ ساعة و 13 دقيقة

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 17 دقيقة

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 4 ساعات

سيد عبد الحفيظ يهدد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

وزارة الإسكان تعلن فتح باب حجز عدد من الوحدات السكانية بداية من 2020

42 مدينة جديدة أبرز مشروعات "الإسكان" 2020.. والإعلان الـ13 و14 ملاذ محدودي الدخل

خطوات الحصول على وحدة كاملة التشطيب بمشروع دار مصر

"الإسكان" تنفذ 775 ألف وحدة سكنية في عهد السيسي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

01:57 م

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام