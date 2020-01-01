الزمالك يواصل الضغط لحسم صفقة نجم بيراميدز

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:21 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يحاول نادي الزمالك الضغط لحسم صفقة نجم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة في التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز في الصيف لتدعيم خط الوسط في الفريق.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك هو من طالب إدارة النادي بضم لاعب وسط مميز في الضيف ليكون بديل طارق حامد في الفريق.

وتواصل مسئولو القلعة البيضاء مع دونجا خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري ورحب اللاعب بالأمر ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة بيراميدز.

ويحاول مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك التفاوض بنفسه مع إدارة نادي بيراميدز لحسم صفقة دونجا بعد أن تمسك النادي باللاعب ورفض نهائيا فكرة رحيله.

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