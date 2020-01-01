نائب محافظ قنا: محطة صرف صحي فرشوط تخدم 190 ألف مواطن

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا: إنه تم تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة فرشوط لمتابعة سير العمل بها وأعمال تنفيذ محطة الرفع الخاصة برى الغابة الشجرية بحضور المهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا وعدد من القيادات الصحية.





وأشار في تصريحات اليوم الأحد، إلى أن المحطة تصل طاقتها الحالية إلى 30 ألف م3 يوم بتكلفة مالية بلغت نحو 250 مليون جنيه.





ولفت إلى أن المحطة تتكون من 14 حوضًا (2 لا هوائي، 4 ترددي، 8 إنضاج) ومن المقرر إجراء توسعات مستقبلية بالمحطة لتضم 21 حوضًا بطاقة إجمالية تصل إلى 45 ألف م3 يوم لخدمة 190 ألف مواطن من أهالي مدينة فرشوط والقرى التابعة لها ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ محطة الرفع للاستفادة من المياه المعالجة في زراعة الغابة الشجرية الواقعة على مساحة 1283 فدانا.





وأكد نائب المحافظ أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارهم من أهم المرافق الحيوية موجها بضرورة استمرار تكثيف الجهود لرفع كفاءة البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



