نائب محافظ قنا: محطة صرف صحي فرشوط تخدم 190 ألف مواطن
الأحد 12/يوليه/2020 - 03:14 م
بسام عبدالحميد
قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا: إنه تم تفقد محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة فرشوط لمتابعة سير العمل بها وأعمال تنفيذ محطة الرفع الخاصة برى الغابة الشجرية بحضور المهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا وعدد من القيادات الصحية.
وأشار في تصريحات اليوم الأحد، إلى أن المحطة تصل طاقتها الحالية إلى 30 ألف م3 يوم بتكلفة مالية بلغت نحو 250 مليون جنيه.
ولفت إلى أن المحطة تتكون من 14 حوضًا (2 لا هوائي، 4 ترددي، 8 إنضاج) ومن المقرر إجراء توسعات مستقبلية بالمحطة لتضم 21 حوضًا بطاقة إجمالية تصل إلى 45 ألف م3 يوم لخدمة 190 ألف مواطن من أهالي مدينة فرشوط والقرى التابعة لها ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من تنفيذ محطة الرفع للاستفادة من المياه المعالجة في زراعة الغابة الشجرية الواقعة على مساحة 1283 فدانا.
وأكد نائب المحافظ أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارهم من أهم المرافق الحيوية موجها بضرورة استمرار تكثيف الجهود لرفع كفاءة البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تعافي 602 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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