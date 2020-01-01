تعافي وخروج 171 حالة من مستشفى فرشوط المركزي (صور)

صرح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، أنه تعافت وخرجت ١٧١ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى فرشوط المركزي منذ تحويلها إلى مستشفى للعزل في مايو الماضي رافقه الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا جاء ذلك خلال تفقده لعدد من الأقسام بالمستشفى.





وتفقد نائب المحافظ قسم الاستقبال، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى رضاهم عن تقديم الخدمة كما تابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بين العاملين بالمستشفى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم، واطمأن من مدير المستشفى على مدى توافر المستلزمات الوقائية والأدوية مشيدا بدور الأطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.





وفى سياق متصل تابع نائب المحافظ أعمال التطوير التي تجرى بمستشفى حميات فرشوط والتي تتم تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي مشيرا إلى أن أعمال التطوير سوف تساهم في زيادة عدد الأسرة بالمستشفى إلى ١٦٥ سريرا.





وكما تم تجهيز ٨ غرف عناية مركزة وتركيب شبكة غازات بجميع غرف المستشفى وكذا تركيب عدد ٣ مصاعد كهربائية لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى المترددين على المستشفى.





وأضاف الدكتور حازم عمر أن أعمال التطوير تشمل أيضا رفع كفاءة استراحة الأطباء والممرضين بالمستشفى ومن المقرر الانتهاء منها خلال شهر.





وعلى هامش جولته بمدينة فرشوط تفقد نائب المحافظ مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بوحدة صحة الأسرة بكوم البيجا وهي احدى الوحدات التي تعمل على مدار ٢٤ ساعة حيث تفقد عدد من العيادات الخارجية التي تم نقلها من مستشفى فرشوط المركزي إليها ووجه نائب المحافظ الأطباء والممرضات بحسن استقبال المرضى وتوفير كافة الخدمات الطبية المتاحة لهم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.



