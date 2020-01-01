شاهد.. ماذا فعل السيسي مع أطفال حضانة حي "الأسمرات 3"

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
رقية جمال
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مداعبة الأطفال بحضانة حي الأسمرات خلال جولته التفقدية، وتبادل أطراف الحديث معهم، وقام بتوزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم.

وفاجأ أحد الأطفال، الرئيس السيسي، بقصيدة شعر في حب مصر.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالمرحلة الثالثة بمدينة الأسمرات، منذ قليل.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل. 

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حي الاسمرات 3 بوابة الفجر الفجر السيسي

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