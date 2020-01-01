قطر تعلن تسجيل 470 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في قطر، اليوم الأحد، عن تسجيل 470 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19" في أقل معدل منذ أكثر من شهرين ليبلغ الإجمالي 103598، فيما تم تسجيل وفاة واحدة جديدة ترفع الإجمالي إلى 147 حالة.

 

وتتصدر قطر قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لعدد المواطنين بمعدل 35738 إصابة لمليون شخص، وفقًا لإحصاءات موقع worldometers.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطر فيروس كورونا اصابات جديدة

أخبار تهمك

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 14 ساعة

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 18 دقيقة

برشلونة يكشف تطورات إصابة جريزمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

سيد عبد الحفيظ يهدد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مارادونا يهدد بيراميدز والإسماعيلي في صفقة الموهبة الإماراتية

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقدم طلباً رسمياً لمجلس النواب بعد "فيديو" مرتضي منصور

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

تركيا تسجل 92 حالة وفاة جديدة بـ كورونا ليبلغ الإجمالي 2992

الصحة المغربية تسجل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا في القدس الشرقية

قطر تصبح الأولى عالمياً بإصابات كورونا نسبة لعدد السكان

قطر تسجل 1060 إصابة ب جديدة بكورونا والإجمالي 171.88

قطر تسجل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

عاجل.. أول رد من زوجة الخطيب على "فيديو" مرتضي منصور

02:49 م

طلب مفاجئ من السيسي لوزير الدفاع (فيديو)

02:11 م

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

01:57 م

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

12:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام