لمدة 25 عاما.."توتال مصر" تستأجر قطعة أرض من مدينة نصر للإسكان

أفصحت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير اليوم الأحد عن توقيع اتفاق عقد تأجير قطعة أرض بمدينة سراى إلى شركة الخدمات البترولية “توتال مصر” وذلك لمدة 25 عاما.





وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة إن هذا التوقيع يأتى فى إطار موافقة مجلس الإدارة على عرض توتال مصر المقدم فى نوفمبر الماضى.





وتبلغ مساحة تلك الأرض 3000 متر مربع وتقع على طريق الأمل (المدخل الرئيسى من طريق السويس إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





وتقول مدينة نصر للإسكان إن هذه الأرض تمثل جزءا من قطعة أرض أكبر مساحتها 7000 متر مربع يجرى تطويرها فى الوقت الراهن.









ومن المقرر أن تقوم توتال مصر بإقامة وتشغيل محطة خدمة متميزة متضمنة خدمات سلسة محلات “Bonjour” الشهيرة إضافة إلى خدمات أخرى.





وتخطط مدينة نصر لاستغلال وإدارة المساحة المجاورة لمحطة الخدمة فى أنشطتها التجارية إلا أنها لم تُفصح عن قيمة عقد الإيجار بعد.





وقال أحمد الهيتمى، العضو المنتدب للشركة، إن هذه الخطوة هى الانطلاقة الأولى لمدينة نصر فى إقامة مشروعات عقارية تولد دخلا مستمرا للشركة بمدينة سراى.





وأضاف الهيتمى إن شركته تتطلع بحماس للشراكة مع شركة رائدة فى قطاع الخدمات البترولية فى مصر مثل شركة توتال مصر.





أسست شركة توتال مصر عام 1998، وهى شركة تابعة لشركة توتال الفرنسية العالمية الرائدة فى مجال صناعة البترول ومشتقاته.





وتدير شركة توتال مصر شبكة تجزئة من 240 محطة منتشرة بأنحاء الجمورية.





كما تقوم بتوزيع منتجات الوقود والزيت إضافة للخدمات والمنتجات الاستهلاكية التى تقدمها سلسلة محلالات “Bonjour”، ولدى الشركة مصنع للزيوت بمدينة برج العرب.





أما شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير فقد أسست عام 1959 وأدرجت فى البورصة المصرية منذ مايو 1995.





وتعد مدينة نصر ، واحدة من أكبر شركات التطوير العقارى فى مصر، ويرجع تأسيس معظم أحياء مدينة نصر الممتدة على مساحة 40 مليون متر مربع إليها.





ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين شركات: بي آي جي إنفستمنت جروب (19.88%)، والقابضة للتشييد والتعمير (15.19%)، وبي إنفستمنتس القابضة (7.45%).





كما يسهم كل من بنك الاستثمار القومي بنسبة (3.69%)، بنك مصر (3.47%)، واتحاد العاملين بالشركة (0.281%)، إضافة إلى مساهمين آخرين أفراد ومؤسسات.





وتمتلك الشركة محفظة أراضى واسعة ومتنوعة منها 3.5 مليون متر مربع بالقرب من مطار القاهرة الدولى، و5.5 مليون جنيه مربع على طريق القاهرة السويس.









وأعلنت مدينة نصر فى مارس الماضى عن توقيع عقد بيع قطعة أرض داخل مشروع تاج سيتى بقيمة إجمالية 1.15 مليار جنيه إلى شركة منك للاستثمار العقارى المملوكة لعائلة سلام.





وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 5 مارس الماضى، إن تلك الأرض تبلغ مساحتها 114.5 ألف متر مربع وتقع داخل مشروع تاج سيتى مشيرة إلى أن سعر المتر فى العقد بلغ 10 آلاف جنيه .





وِأشارت مدينة نصر إلى أنها لا زالت تحتفظ بـ 2 مليون متر مربع داخل مشروع تاج سيتى، و3.5 مليون متر فى مشروع سراى و436.8 ألف متر فى غرب أسيوط قابلين للتطوير.





فى سياق متصل ،تلقّت “مدينة نصر”، فى وقت سابق، عرضا من أحد المستثمرين للاستحواذ على شركة النصر للمرافق والتركيبات التابعة لها.





وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة، إن مجلس الإدارة وافق في 11 مارس على تمكين المستثمر المشار إليه من إجراء الفحص النافى للجهالة للشركة محلِّ الاستحواذ.





ولم يذكر الإفصاح المرسل للبورصة اسم المستثمر المتقدم لشراء النصر للمرافق أو أى تفاصيل أخرى حول العرض المقدم.









وقالت الشركة فى وقت سابق إن حجم التعاقدات والحجوزات فى مشروعاتها المختلفة بلغ 3.7 مليار جنيه خلال 6 أشهر الأولى من العام الجارى، بارتفاع نسبته 83% عن الفترة المقارنة من 2019 .





وأضافت فى إفصاح للبورصة 8 يوليو الجارى أن هذا الأداء القوى فى النصف الأول يرجع بالأساس إلى انتعاش تعاقدات مشروع سراى والأرض المباعة فى الربع الأول.





وبلغت تعاقدات مشروع سراى ومبيعات الأراضى الممولكة للشركة فى الربع الأول 1.15 مليار جنيه وفقا للإفصاح.





وسجلت “مدينة نصر” تعاقدات قياسية بلغت 6.3 مليار جنيه، خلال العام الماضى 2019، بنسبة زيادة بلغت 15% على تعاقدات 2018.