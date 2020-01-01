ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الأحد

الأحد 12/يوليه/2020 - 03:05 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

أنهت بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% رابحاً 24.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5155.62 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% رابحاً 32.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5636.33 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحاً 8.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4206.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.48% رابحاً 20.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4210.33 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 215.4 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون دينار كويتي عبر 7044 صفقة.


 وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.16%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%.

 
وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بإرتفاع نسبته 19.96%، يليه سهم شركة نور للاستثمار المالي بنسبة 18.05%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية بنسبة 5.63%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.58% ثم سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 6.29%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5.36%.

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