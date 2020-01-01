ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الأحد





أنهت بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% رابحاً 24.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5155.62 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% رابحاً 32.22 نقطة ليغلق عند مستوى 5636.33 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.19% رابحاً 8.04 نقطة ليغلق عند مستوى 4206.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.48% رابحاً 20.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4210.33 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 215.4 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون دينار كويتي عبر 7044 صفقة.









وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.16%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%.





وجاء سهم شركة ريم العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بإرتفاع نسبته 19.96%، يليه سهم شركة نور للاستثمار المالي بنسبة 18.05%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية بنسبة 5.63%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.58% ثم سهم شركة الإنماء العقارية بنسبة 6.29%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 5.36%.