جامعة الإسكندرية: الامتحانات تسير بشكل جيد مع الالتزام بالاجراءات الوقائية
الأحد 12/يوليه/2020 - 03:03 م
دينا حسن- محمد رجب
صرح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية، المنعقد صباح اليوم الأحد، بأن الامتحانات تسير بشكل جيد وهادئ في كافة الكليات، مضيفًا أن غرفة العمليات الرئيسية المسئولة عن سير الامتحانات بجامعة الإسكندرية لم تتلق أية شكاوي حتى الآن.
وشدد "الكردي" على ضرورة متابعة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات والتيسيرعلى الطلاب لأدائهم الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترضهم، وتكثيف أعمال التعقيم والنظافة لكافة اللجان، ووضع اللوحات الإرشادية بالأماكن المتفرقة بالكليات.
ولفت في تصريح صحفي اليوم إلى أن معظم كليات الجامعة ستنتهي من الإمتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وباقي الكليات ستنتهي في 16 أغسطس القادم.
كما توجه المجلس بالشكر إلى اللجنة المُشكلة التي تنظر في حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد، على جهدها المبذول في التعامل مع أي حالة طارئة أثناء الامتحانات.
كما وافق المجلس علي عودة مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة (بالطريقة التقليدية)، وذلك بالنسبة لطلاب الدراسات العليا من المصريين والوافدين، نظرا لعودة خطوط الطيران وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لإمتحانات طلاب الدراسات العليا.
كما وافق المجلس علي إطلاق مسمي (متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية) على المتحف الجديد بالمكتبة المركزية والذي سيضم كافة المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية، والذي سيتم افتتاحه مطلع شهر أغسطس.
تعافي 602 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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