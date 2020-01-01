جامعة الإسكندرية: الامتحانات تسير بشكل جيد مع الالتزام بالاجراءات الوقائية

صرح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية، المنعقد صباح اليوم الأحد، بأن الامتحانات تسير بشكل جيد وهادئ في كافة الكليات، مضيفًا أن غرفة العمليات الرئيسية المسئولة عن سير الامتحانات بجامعة الإسكندرية لم تتلق أية شكاوي حتى الآن.





وشدد "الكردي" على ضرورة متابعة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية لتوفير الجو الملائم للطلاب والملاحظين والقائمين على لجان الامتحانات والتيسيرعلى الطلاب لأدائهم الإمتحانات بسهولة ويسر وتذليل كافة العقبات التي قد تعترضهم، وتكثيف أعمال التعقيم والنظافة لكافة اللجان، ووضع اللوحات الإرشادية بالأماكن المتفرقة بالكليات.





ولفت في تصريح صحفي اليوم إلى أن معظم كليات الجامعة ستنتهي من الإمتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وباقي الكليات ستنتهي في 16 أغسطس القادم.





كما توجه المجلس بالشكر إلى اللجنة المُشكلة التي تنظر في حالات الإشتباه بفيروس كورونا المستجد، على جهدها المبذول في التعامل مع أي حالة طارئة أثناء الامتحانات.





كما وافق المجلس علي عودة مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة (بالطريقة التقليدية)، وذلك بالنسبة لطلاب الدراسات العليا من المصريين والوافدين، نظرا لعودة خطوط الطيران وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لإمتحانات طلاب الدراسات العليا.





كما وافق المجلس علي إطلاق مسمي (متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية) على المتحف الجديد بالمكتبة المركزية والذي سيضم كافة المقتنيات الأثرية والتاريخية والمخطوطات والكتب والصور التراثية، والذي سيتم افتتاحه مطلع شهر أغسطس.



