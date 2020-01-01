إسرائيل تسجل 749 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، 749 إصابة بالوباء في نهاية يوم أمس الأول، بالإضافة إلى 1148 إصابة رصدت خلال يوم أمس.

 

وبحسب الصحة الإسرائيلية، أصبح إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة 38213، منها 18940 حالة نشطة، و18915 حالة شفاء.

 

وأعلنت الصحة الإسرائيلية، رصد أربع وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 358 حالة وفاة.

 

وكان عدد الحالات النشطة للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل، تجاوز من جديد حصيلة المتعافين من العدوى التي تسبب مرض "كوفيد-19".

 

وقد شهد عدد المصابين بـ"كوفيد-19" في حالة خطرة ارتفاعا وبلغ 141 ، منهم 48 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

وعاودت وتيرة تفشي كورونا في إسرائيل الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات إغلاق على المناطق الأكثر تفشيا للوباء، بما في ذلك أحياء من مدينة القدس.

 

وحسب تقارير إعلامية، أكد وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أن الحكومة ستضطر إلى فرض إغلاق شامل ثان منذ بداية الجائحة، إذا تجاوز معدل الإصابات اليومية بـ"كوفيد-19" عتبة الألفين.

 

 

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