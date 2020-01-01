سحب رخصة بروزوفيتش بسبب القيادة تحت تأثير الكحول

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:20 م
بوابة الفجر
ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الشرطة الإيطالية سحبت رخصة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" فإن الشرطة لاحقت سيارة بروزوفيتش من طراز "رولز رويس" بعد تجاوز إشارة المرور بالقرب من ملهى ليلي في ميلانو صباح السبت.

وتم إخضاع لاعب الوسط الكرواتي لاختبار تنفس لقياس نسبة الكحول قبل أن يتم سحب رخصته.

وأشارت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" إلى أن لوحة سيارة بروزوفيتش كانت مكتوبة باللغة الألمانية في مخالفة أخرى ارتكبها اللاعب  الكرواتي.

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