أسطورة أستراليا يعلن اعتزاله كرة القدم رسميا

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
قال مايل يديناك قائد منتخب أستراليا السابق لكرة القدم إنه اعتزل منافسات اللعبة الشعبية بعد توقفه عن اللعب على المستوى الدولي في 2018 وعدم مشاركته على المستوى الاحترافي منذ ذلك الوقت.

وشارك يديناك (35 عاما) في 79 مباراة دولية مع المنتخب الأسترالي وقاده للفوز بكأس آسيا في 2015 وقد سبق له أن عبر عن رغبته في الاستمرار في اللعب بعد استغناء أستون فيلا الانجليزي عن خدماته في العام الماضي.

وقالت وسائل إعلام أسترالية إن بعض أندية الدوري الأسترالي عبرت عن رغبتها في التعاقد مع لاعب الوسط المدافع الذي شارك في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات.

وكتب يديناك عبر وسائل التواصل الاجتماعي :"أود تقديم الشكر إلى جميع الأندية التي لعبت لها لمنحي هذه الفرصة".

وأضاف :"والشكر أيضا للمدربين والطواقم الفنية والزملاء والمشجعين لأنهم جميعا أدوا دورهم".

وبدأ يديناك مسيرته الاحترافية في سيدني لكنه تطور وتألق في صفوف كريستال بالاس الانجليزي عندما لعب للنادي اللندني ما بين عامي 2011 و2016 وقاده للعودة إلى الدوري الانجليزي الممتاز قبل الانضمام إلى أستون فيلا في 2016.

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