فولكانوفسكي يحتفظ بلقب الريشة في الفنون القتالية المختلطة

احتفظ البطل الأمريكي كامارو أوسمان بلقب وزن الوسط في منافسات الفنون القتالية المختلطة بعد فوزه بالنقاط وبإجماع الحكام على مواطنه خورخي ماسفيدال في حين احتفظ الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي بلقب وزن الريشة بعد تفوقه على منافسه القادم من هاواي ماكس هولواي خلال المواجهات التي أقيمت في أبوظبي يوم الأحد.





ودخل ماسفيدال غمار المنافسة على اللقب قبل ستة أيام فقط بعدما أضطر المتحدي السابق البرازيلي جيلبرت بيرنز للانسحاب من المواجهة بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وبفضل مهاراته المتميزة كمصارع تمكن أوسمانوف (33 عاما) من التفوق على المتحدي طوال جميع جولات المباراة الخمس.





ووجه أوسمان لكمات خطافية قوية إلى منافسه ونجح في استنزاف طاقة المتحدي ليضمن الفوز في النهاية.





وبعد الفوز أشاد أوسمان بمنافسه قائلا :"ماسفيدال منافس قوي وقد أظهر ذلك خلال المباراة".





وفي المواجهة الرئيسية الثانية تراجع أداء فولكانوفسكي في البداية بعد سقوطه أرضا في نهاية الجولتين الأولى والثانية.





لكن المنافس الأسترالي استبسل في الجولات الثلاث الأخيرة ليفوز على متحديه بالنقاط لكن دون اجماع الحكام ويحافظ على سجله خاليا من الهزيمة.





وكان فولكانوفسكي الذي سبق له ممارسة الرجبي بصورة شبه احترافية فاز باللقب بعد أن هزم هولواي في ديسمبر 2019.





وفي مواجهة أخرى فاز الروسي بيتر يان وبكل جدارة بالضربة القاضية الفنية على البرازيلي جوزيه ألدو ليتوج بلقب وزن الديك الذي كان شاغرا منذ اعتزال البطل السابق الأمريكي هنري سيجودو في مايو الماضي.



