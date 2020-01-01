إيران تعلن ارتفاع معدلات ضحايا كورونا اليومية

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، 194 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في تزايد مقارنة مع 188 حالة وفاة يوم أمس السبت.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، "تم تسجيل 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 257303، منهم 3359 مصابا في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 194 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 12829 حالة وفاة".

 

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع عدد المتعافين من كورونا إلى 219993 شخصا، كما تم إجراء 1972207 فحوص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

 

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، إن 4 أقاليم في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي : خوزستان، خراسان، أذربيجان الغربية، مازندران، منوهة بأن 9 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي : طهران، فارس، كرمان، البرز، كهكيلوية وبويرأحمد، غلستان، بوشهر، هرمزغان، أذربيجان الشرقية.

 

وشهدت إيران خلال الأسبوع الماضي أكبر حصيلة يومية للوفيات جراء فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد بلغت 221 شخصا يوم الخميس الماضي وحده.

 

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