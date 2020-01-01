موعد مباراة يوفنتوس المقبلة بعد التعادل ضد أتالانتا

أهدر يوفنتوس نقطتين ثمينتين في صراع الدوري الإيطالي، بالتعادل على أرضه أمام ضيفه أتالانتا بهدفين لهدفين، في الجولة 32 من الدوري الإيطالي، والتي أقيمت على ملعب أليانز ستاديوم.





تقدم الضيوف أولاً عبر دوسان زاباتا في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 55.





عاد روسلان مالينوفيسكي للتقم لأتالانتا مرة أخرى في الدقيقة 80، قبل أن يخطف الدون هدف التعادل من علامة الجزاء أيضاً في الدقيقة 90.





بهذا الفوز عزز يوفنتوس صدارته للكالتشيو برصيد 76 نقطة، بينما حافظ أتالانتا على تواجده في المركز الثالث برصيد 67 نقطة.





وسيواجه يوفنتوس مضيفه ساسولو في الجولة 33، على ملعب الأخير "مابيي ستاديوم" وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يوليو.





وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا ربع مساءاً بتوقيت جرينتش.











