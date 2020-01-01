موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:02 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي
يستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، مساء غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، على أرضية ملعب أولد ترافورد.

يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، من أجل حسم المركز الرابع، وضمان التأهل المباشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 44 نقطة.

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