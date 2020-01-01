ارتفاع مبيعات سيارات الركاب في الصين في يونيو بنسبة 2.9%

ارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين في يونيو، مع استمرار السوق في التعافي بعد التراجعات الحادة التي تسببت فيها جائحة كورونا.









وبحسب "الألمانية" ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم أن أحدث البييانات الصادرة عن الجمعية الصينية لسيارات الركاب أشارت إلى تجاوز مبيعات سيارات الركاب بالتجزئة 65ر1 مليون وحدة الشهر الماضي، بزيادة بواقع 9ر2% عن الشهر السابق له.









وأوضحت الجمعية، في أحدث تقرير شهري لها، أن هذا هو رابع شهر على التوالي يشهد فيه السوق زيادة في المبيعات على أساس شهري.









وشهد سوق سيارات الركاب في البلاد تراجعات حادة في الربع الأول من هذا العام، وسط توقف غير مسبوق ناتج عن تفشي فيروس كورونا، ولكنه بدأ في الخروج من هذه الأزمة في الربع الثاني من العام مع انحسار المرض في الصين.









وأظهر التقرير أنه في النصف الأول من هذا العام، انخفضت مبيعات سيارات الركاب بالتجزئة بنسبة 23% على أساس سنوي، لتصل إلى 7.7 مليون وحدة، بانخفاض من 26 في المائة في الفترة من يناير إلى مايو.



