سيد عبد الحفيظ يهدد نجم الأهلي

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:23 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
هدد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، بتوقيع عقوبات قاسية عليه خلال الفترة المقبلة.

وجاء تهديد عبدالحفيظ، بعدما خرج اللاعب وتحدث من خلال حوار مع أحد الصحف في بلاده، وهو ما أثار الغضب داخل إدارة النادي، خاصةً في ظل تحريف بعض الكلمات التي أغضبت الجماهير.

وأكد ديانج خلال حديثه مع مدير الكرة، أن الحوار الذي أجراه كان من مدة سابقة، ولم يقم بأي حوارات صحفية بالوقت الحالي، موضحًا أن الأمر لن يتكرر.

وحذر عبدالحفيظ اللاعب، من تكرار الأمر وإجراء أي أحاديث إعلامية، بدون إذن مسبق حتى لا يضع نفسه تحت مظلة العقوبات القاسية..

وكانت الجماهير وجهت انتقاد حاد للاعب، والذي تحدث إلى صحيفة في بلاده مؤكدًا أنه كان قريب من الدوريات الأوروبية ولسوء حظه تواجد داخل القلعة الحمراء لموافقة الشروط مع مولودية الجزائر.

وكذب اللاعب تلك التصريحات، مؤكدًا على أنه لم يقصد ذلك المعنى، وإنما قال من سوء حظه عدم التواجد في أوروبا، وأنه حاليًا داخل أفضل فريق بالقارة السمراء.

ونشر ديانج جزء من حواره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق عليه:"هذا أنا أقول إنني سعيد للغاية بكوني جزء من الأهلي أعظم ناد في إفريقيا".

ويعد ديانج، واحد من أفضل لاعبي الوسط بالدوري المصري، ويلعب بشكل أساسي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، سواء بالدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

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سيد عبد الحفيظ رياضة اليو ديانج الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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