طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:57 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
حسام مجدي
قضى طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب السابق والمنضم حديثا إلى صفوف النادي الأهلي على آمال واحد من نجوم الزمالك للانضمام إلى القلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ يومين بشكل رسمي التعاقد مع طاهر محمد طاهر قادما من صفوف نادي المقاولون لينضم إلى الفريق بداية من الموسم القادم.

وقرر السويسري رينيه فايلر إغلاق ملف التعاقد مع محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة في الصيف المقبل بعد تعاقد النادي مع طاهر محمد حيث أكد أنه ليس في حاجة إلى خدمات اللاعب حاليا.

وكان الأهلي قد فتح خط مفاوضات مع محمد إبراهيم للانضمام إلى النادي في الصيف واللاعب لم يمانع في ذلك ولكن تم إغلاق الصفقة بشكل نهائي في الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن نادي مصر المقاصة كان قد أكد انه لا يمانع في بيع محمد إبراهيم إلى أي نادي يرغب في ضمه في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر طاهر محمد طاهر صفقات الاهلي الاهلي

أخبار تهمك

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ 39 دقيقة

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور يرفع شعار التحدي لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

السيسي لـ وزير المالية: "انت بتخاف على الفلوس أوي يا محمد"

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ أقل من ساعة

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعة الا ربع

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يبدأ التفاوض لضم نجم جديد من الدوري المصري

أخبار الزمالك اليوم الأحد: نجم الأهلي يرفض عرض الأبيض.. اعتذار الحضري للجماهير.. مبلغ ضخم للتخلي عن لاعب الفريق المعار

الاتحاد السكندري يستهدف ضم نجم الزمالك

بعد اقترابه من الأهلي.. الزمالك يتدخل لافساد صفقة الأحمر

الكشف عن حقيقة توقيع محمد إبراهيم للأهلي

المقاولون يحسم مستقبل طاهر محمد طاهر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

01:57 م

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

12:01 م

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

11:51 ص

هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

01:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام