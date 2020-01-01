طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

قضى طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب السابق والمنضم حديثا إلى صفوف النادي الأهلي على آمال واحد من نجوم الزمالك للانضمام إلى القلعة الحمراء.





وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ يومين بشكل رسمي التعاقد مع طاهر محمد طاهر قادما من صفوف نادي المقاولون لينضم إلى الفريق بداية من الموسم القادم.





وقرر السويسري رينيه فايلر إغلاق ملف التعاقد مع محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة في الصيف المقبل بعد تعاقد النادي مع طاهر محمد حيث أكد أنه ليس في حاجة إلى خدمات اللاعب حاليا.





وكان الأهلي قد فتح خط مفاوضات مع محمد إبراهيم للانضمام إلى النادي في الصيف واللاعب لم يمانع في ذلك ولكن تم إغلاق الصفقة بشكل نهائي في الساعات القليلة الماضية.





يذكر أن نادي مصر المقاصة كان قد أكد انه لا يمانع في بيع محمد إبراهيم إلى أي نادي يرغب في ضمه في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب.



