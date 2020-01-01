السيسي يوجه بزيادة حجم العمالة في المشروعات التي تنفذها الدولة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إنه تردد أن إيقاف عملية البناء في عدد من المحافظات سيؤثر على فرص عمل، معلقا: "إحنا في الأسكندرية هنفذ 60 ألف وحدة سكنية خلال السنتين الجايين".





وطالب خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، اليوم الأحد، بزيادة حجم العمالة في المشروعات التي تنفذها الدولة لتوفير مزيد من فرص العمل، معلقا: "عايزين نوفر فرص عمل أكتر للناس العائدة من الخارج.. في شغل تعالوا".





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.





وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات 3 السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.



