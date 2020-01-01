محافظ بني سويف يتابع تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا بلجان الثانوية العامة "صور"
الأحد 12/يوليه/2020 - 01:55 م
احمد فتحى الدسوقي
تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيلة وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت في 21 الشهر الماضي، وتختتم الثلاثاء 21 يوليو الجاري.
ويؤدى الطلاب اليوم الأحد، الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية "علوم ورياضيات"، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ويؤدي الامتحان من أبناء المحافظة ما يقرب من 16 ألف طالب وطالبة موزعين على 52 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات بمراكز الفشن وبني سويف وناصر،لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم،وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب،والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالبًا داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة
وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية لكل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها
ونوهت سهام يوسف، وكيلة الوزارة، بتوجيهات المحافظ بتلافي بعض الملاحظات التي ظهرت في أول يوم للامتحانات، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مجددًا،مشيرة إلى أنه تم تكليف 10 من المعلمين والإداريين لمتابعة الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية قبل دخول اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية، فضلًا عن إيفاد الوزارة مراقب جودة لكل لجنة، مع تخصيص حافز مادي للجنة المميزة من حيث الانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية.
تعافي 602 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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