محافظ بني سويف يتابع تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا بلجان الثانوية العامة "صور"

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع وكيلة وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت في 21 الشهر الماضي، وتختتم الثلاثاء 21 يوليو الجاري.





ويؤدى الطلاب اليوم الأحد، الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية "علوم ورياضيات"، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ويؤدي الامتحان من أبناء المحافظة ما يقرب من 16 ألف طالب وطالبة موزعين على 52 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة التي تفقدت صباح اليوم عددًا من لجان الامتحانات بمراكز الفشن وبني سويف وناصر،لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم،وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب،والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالبًا داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة





وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية لكل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها





ونوهت سهام يوسف، وكيلة الوزارة، بتوجيهات المحافظ بتلافي بعض الملاحظات التي ظهرت في أول يوم للامتحانات، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مجددًا،مشيرة إلى أنه تم تكليف 10 من المعلمين والإداريين لمتابعة الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية قبل دخول اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية، فضلًا عن إيفاد الوزارة مراقب جودة لكل لجنة، مع تخصيص حافز مادي للجنة المميزة من حيث الانضباط والالتزام بالإجراءات الوقائية.



