خطوة تفصل الزمالك عن ضم عبد الله بكري

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
اتخذ نادي الزمالك خطوة جديدة لضم واحد من نجوم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الابيض.

وأظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع نادي بيراميدز في الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق.

وتمكن نادي الزمالك من الحصول على توقيع عبد الله بكري خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أبدى اللاعب ترحيبه الشديد بالانضمام إلى النادي ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.

وسيبدأ الزمالك بالفعل في التفاوض مع إدارة نادي بيراميدز خلال الأيام القليلة القادمة لحسم صفقة بكري بشكل نهائي.

يذكر أن النادي الأهلي هو الأخر كان قد أظهر اهتمام كبير منذ فترة بضم عبد الله بكري في الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر بالموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عبد الله بكري صفقات الزمالك بيراميدز الزمالك

أخبار تهمك

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

منذ 40 دقيقة

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يرفع شعار التحدي لحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

منذ ساعة الا ربع

السيسي لـ وزير المالية: "انت بتخاف على الفلوس أوي يا محمد"

منذ حوالي 3 ساعات

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

قد يستغرق عامين.. 4 معلومات جديدة عن موعد طرح لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

صدمة للأهلي.. نجم بيراميدز يوافق على الانتقال إلى الزمالك

الزمالك يحدد احتياجاته من الصفقات الصيفية

الزمالك ينقض على نجم بيراميدز

الزمالك يزاحم ألميريا الإسباني على ضم نجم بيراميدز

الأهلي يُلاحق الساحر لضمه فى الميركاتو الصيفي

الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

طاهر يدفع فايلر لرفض التعاقد مع نجم الزمالك السابق

01:57 م

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

12:01 م

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

11:51 ص

هيدرسفيلد يضع شروطه لبيع رمضان صبحي للأهلي

01:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام