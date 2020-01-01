خطوة تفصل الزمالك عن ضم عبد الله بكري

اتخذ نادي الزمالك خطوة جديدة لضم واحد من نجوم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الابيض.





وأظهر نادي الزمالك رغبة كبيرة منذ فترة في التعاقد مع عبد الله بكري نجم دفاع نادي بيراميدز في الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق.





وتمكن نادي الزمالك من الحصول على توقيع عبد الله بكري خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن أبدى اللاعب ترحيبه الشديد بالانضمام إلى النادي ولكن طلب حسم الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.





وسيبدأ الزمالك بالفعل في التفاوض مع إدارة نادي بيراميدز خلال الأيام القليلة القادمة لحسم صفقة بكري بشكل نهائي.





يذكر أن النادي الأهلي هو الأخر كان قد أظهر اهتمام كبير منذ فترة بضم عبد الله بكري في الصيف لتدعيم خط دفاع الفريق الأحمر بالموسم المقبل.



