هيفاء وهبي تطرح "تمامهم كلام" خلال أيام

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انتهت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "تمامهم كلام"، ومن المقرر طرحهم خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".





الأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد شعبان، وتوزيع الموسيقى هادى شرارة، ومن المفترض أن تعلن عنها من خلال"برومو رسمي" في الأيام القليلة المقبلة.





في سياق آخر كشفت هيفاء وهبي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية عن تعرضها لعملية نصب بمصر، بواسطة مدير أعمالها السباق، حيث استولى على فيلا و5 وحدات سكنية تملكها داخل أحد الكومبوندات.



وقالت أنها تثق في القضاء المصري، وتثق في أنها سترداد ممتلكاتها بفضل عدالة القضاء المصري.



وأوضحت أنها وكلت هذا الشخص لشراء الأملاك باسمه قبل أن تنقل ملكيتهم باسمها ولكنها فوجئت في النهاية به يستولي عليهم من خلال عقود قديمة.

