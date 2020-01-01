السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:47 م
وزير الإسكان
وزير الإسكان
هدى عبدالرازق
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالًا إلى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، عن موعد الانتهاء من تطوير منطقة المدابغ"، ليرد "الجزار": "سيتم الانتهاء من المشروع كله بمساحة 95 فدان خلال 3 سنوات".

وعقب "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، اليوم الأحد، "لا.. إحنا هنفتتح المشروع ده مع العاصمة الإدارية"، موجها حديثه لوزير الإسكان: "إنت معكش فلوس"، فرد وزير الإسكان: "لا معانا إحنا أخدنا الحمد لله".

وأضاف السيسي: "انت شغال من سنة.. وأدامك سنة و7 شهور.. هل ده معقول؟.. اتفقنا إن شاء الله".

وفيما يلي، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن مشروع "الأسمرات 3":
- "الأسمرات 3" هو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات الذي تبناه الرئيس منذ سنوات للقضاء علي العشوائيات.

- المشروع هدفه نقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعًا مجتمعيًا جديدًا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

- يضم المشروع 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.

- الوحدات السكنية مجهزة بالكامل لسكان المناطق العشوائية، ومفروشة بالأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيه شهريا.

- المشروع بها 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي.

- يشمل على 4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع لألف سيارة بجانب مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

- تبلغ تكلفة المشروع حوالى 2 مليار جنيه، منها 1.5 مليار من صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، و500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.

- آخر مرة تفقد فيها الرئيس للمشروع قبل افتتاحه كانت الجمعة 11 يونيو الماضي، والتقى الرئيس أثناء الجولة بعدد من المواطنين من سكان الأسمرات، وتبادل الحديث معهم، مستفسرًا عن ظروفهم المعيشية والوقوف على طلباتهم وملحوظاتهم، والاطمئنان على أحوالهم في ظل جائحة فيروس "كورونا"، وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.

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