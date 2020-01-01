السيسي يحرج وزير الإسكان على الهواء.. والأخير يرد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالًا إلى وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، عن موعد الانتهاء من تطوير منطقة المدابغ"، ليرد "الجزار": "سيتم الانتهاء من المشروع كله بمساحة 95 فدان خلال 3 سنوات".





وعقب "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، اليوم الأحد، "لا.. إحنا هنفتتح المشروع ده مع العاصمة الإدارية"، موجها حديثه لوزير الإسكان: "إنت معكش فلوس"، فرد وزير الإسكان: "لا معانا إحنا أخدنا الحمد لله".





وأضاف السيسي: "انت شغال من سنة.. وأدامك سنة و7 شهور.. هل ده معقول؟.. اتفقنا إن شاء الله".



