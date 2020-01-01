المصري يكشف شرطه الوحيد للتخلي عن محمود وادي

ارتبط اسم المهاجم الفلسطيني محمود وادي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، بالرحيل عن صفوف قلعة النسور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





رحيل محمود وادي عن المصري البورسعيدي

اشترط مسؤولو المصرى الحصول على 50 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى للموافقة على رحيل الفلسطينى محمود وادى، مهاجم الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وتحدثت مصادر صحفية أن قرار ومسئولي المصري، يأتي ردا على تصريحات وكيل محمود وادي الذى يضغط على انتقاله للزمالك أو بيراميدز بعد المفاوضات الأخيرة التى جمعت اللاعب بالناديين مؤخرا.





وأكد مسؤولو المصرى أن المهاجم الفلسطيني لن يرحل إلا إذا دفع قيمة الشرط الجزائى، كاملة.





الجدير بالذكر طارق العشرى، المدير الفنى للفريق، رفض فكرة التفريط فى أى لاعب من العناصر الأساسية بسبب قرار منع القيد، والذى يعانى منه الفريق البورسعيدى، ولم يتم حله حتى الآن.











