هيفاء وهبي مطلوبة على جوجل بعد تعرضها لعملية نصب في مصر

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:47 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي ، يتعرض نجوم الفن والرياضة والمشاهير بوجه عام، للعديد من عمليات النصب الممنهجة، التي غالبًا ما تأتي من أصدقاء أو أقرباء أو عن طريق مديري أعمالهم، ودائمًا تتلقى مثل هذه القضايا اهتمامً كبيرًا من الجمهور، تتفاوت حسب شهرة ونجومية كل واحد منهم.

قضية هيفاء وهبي

وتصدرت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي تريند محرك البحث جوجل اليوم الأحد، عقب تصريحاتها لأحد البرامج التليفزيونية بشأن عملية النصب التي تعرضت لها، على بعض ممتلكاته في جمهورية مصر العربية.

اتصال هيفاء وهبي

وأجرت هيفاء وهبي اتصالاً هاتفيًا مع الإعلامي عمرو أديب، من خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، كشفت فيها عن تفاصيل الواقعة التي شغلت الرأي العام في الساعات الأخيرة.

واقعة النصب على هيفاء وهبي

وكشفت النجمة هيفاء وهبي عن تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، مؤكدة تعرض منزلها في مصر للاقتحام من قبل شخص بالقوة وقام بالاستيلاء عليه، برغم أنها هي من دفعت ثمن هذا المنزل الذي كتب باسم شقيقتها.

هيفاء وهبي تلجأ للقضاء

وطالبت هيفاء وهبي خلال مداخلتها التليفونية مع عمرو أديب، بحقها من خلال القانون المصري، مؤكدة على ثقتها بالقضاء المصري قائلةً: "على ثقة إني سأحصل على حقي حتى لو طال الوقت.. اللي بيلجأ للقضاء دائما بيبقي كسبان في النهاية".

منزل هيفاء وهبي

وأوضحت هيفاء وهبي أن المنزل الذي تم اقتحامه والاستيلاء عليه ضمن أملاكها، وأنها أوكلت لشخص بأحقية شراء أملاك من ضمنها البيت، مضيفةً: "اشتراه باسمه، ثم أخذنا توكيل لبيع البيت باسم أختي، ومعايا ورق البيت اللي باسمه والتنازل لأختي".

هيفاء وهبي تستدعي الشرطة

وأكدت هيفاء وهبي على أنها استدعت النجدة في مناسبتين من أجل إثبات الحالة، وأشارت إلى أن مأمور قسم زايد، أمرهم بالذهب دون إثبات الحالة، ما دفعها إلى تقديم شكوى ضده في وزارة الداخلية.

هيفاء وهبي تحرر محضرًا 

واختتمت هيفاء وهبي تصريحاتها الهاتفية لبرنامج الحكاية قائلةً: "عندما اتصلوا به المأمور نفى الواقعة، رغم أن المحامين صوروا الواقعة، وتقدموا بشكوى للداخلية التي قبلت الشكوى، وأنا بطلب حقي اللي مسروق".

حقيقة النصب على هيفاء وهبي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تفاصيل بشأن تعرض النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لعملية نصب من قبل مدير أعمالها، الذي قام بدخول شقتها مدعيًا أنه من قام بشرائها، إلا أن المطربة اللبنانية الشهيرة، لم تترك القضية، وتسعى إلى إثبات صدق كلامها.

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