"فوري للوساطة التأمينية" و "شركة AIG إيجيبت للتأمين" تطلقا وثيقة "قرشك الابيض" الرقمية

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
شركة فوري للوساطة التأمينية و شركة AIG إيجيبت للتأمين تطلقا وثيقة "قرشك الابيض" الرقمية من خلال 151 الف منفذ فوري والمحافظ الإلكترونية بما يتيح الوثيقة التأمينية لما يزيد عن 30 مليون مواطن مصرى من مستخدمى فوري فى جميع أنحاء الجمهورية. تقدم الوثيقة تغطية تأمينية ضد الحوادث الشخصية بمبلغ 75 الف جنيه بقسط شهري يبدا ب 10 جنيهات.

يهدف تعاون فوري للوساطة التأمينية و شركة AIG إيجيبت للتأمين تعزيز خدمات التأمين على الحوادث الشخصية.

وقد وافقت هيئة الرقابة المالية على اتفاق التوزيع الإلكتروني بين كل من شركة AIG إيجيبت للتأمين وشركة فوري للوساطة التأمينية بما يتيح توزيع وثيقة "قرشك الابيض" من خلال القنوات الإلكترونية لشركة فوري والتى تشمل مايزيد عن 151 الف منفذ معتمد فى جميع أنحاء الجمهورية والمحافظ الإلكترونية لكبرى البنوك المصرية وشركات المحمول. 

تخدم اتفاقية التعاون الجديدة قطاعا اكثر من 30 مليون مواطن، من مستخدمى فوري يحصل من خلالها العميل على 75 الف جنيه حال الوفاه إثر وقوع حادث بقسط شهرى يبدأ بعشرة جنيهات كما يتم سداد الاقساط من خلال فوري وتصل الوثيقة إلكترونيا الى الهاتف المحمول للعميل.

من جانبه أشار السيد جوزيف البيجاني نائب رئيس مجلس الادارة لشركة AIG إيجيبت للتأمين أن هيئة الرقابة المالية كانت قد وافقت على التوزيع الإلكتروني بين شركة فوري للوساطة التأمينية التابعة لفوري و شركة AIG إيجيبت للتأمين، ضمن برنامج "قرشك الأبيض" للتأمين على الحوادث الشخصية والذي يتيح أيضاً للمستفيدين تغطية مصاريف تعليم أبنائهم فى حالة الوفاة أو العجز الكلي نتيجة حادث وكذلك تغطية مصاريف العلاج الناتج عن الإصابة، على أن يبدأ الاشتراك للراغبين في شراء وثيقة "قرشك الأبيض" التأميني ب 10 جنيهات شهريا ويصل الحد الاقصى للتغطية التأمينية للعميل إلى ٧٥ ألف جنيه فى حالة الوفاة أو العجز الكلي عند الحوادث .

وتابع السيد بيجاني: نسعى إلى تقديم خدمات مميزة للعملاء الراغبين في شراء وثائق التأمين على الحوادث الشخصية وتسهيل وسائل الدفع، وتعظيم عائد التحول الرقمي باستثمار تعاوننا مع "فوري للوساطة التأمينية"، ما يضمن للعملاء الحصول على خدمة التأمين بشكل أسرع وأسهل خاصة مع الظروف الراهنة التى تستوجب مراعاة عدم التكدس والزحام.

وصرح المهندس أشرف صبرى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة فوري إن موافقة هيئة الرقابة المالية على هذا المنتج يأتى فى إطار السياسات والمبادرات المستمرة للهيئة للوصول بالخدمات المالية الى الفئات الاكثر احتياجا دعما لسياسة الدولة نحو الشمول المالى.

وأضاف صبرى بأن إطلاق هذه الوثيقة بالتعاون مع شركة AIG العالمية يأتي تأكيداً لريادة شركة فوري فى الوصول بالخدمات المالية لجميع المواطنين المصريين وتجسيدا لمفهوم الشمول المالى الذى يمكن جميع المواطنين المصريين من الحصول على الخدمات المالية بصورها المختلفة شاملة الدفع الإلكتروني والاقتراض والتأمين.

وتابع: ستلعب شركة فوري للوساطة التأمينية التابعة لفوري دورا ملموسا في تسويق وبيع وثائق التأمين التابعة لبرنامج "قرشك الأبيض" لملايين المصريين وتمكينهم من دفع الاقساط المستحقة عن طريق ماكينات فوري من خلال أكثر من 151 ألف ماكينة بمصر ومن خلال المحافظ الإلكترونية، لتصل إليهم الوثائق إلكترونياّ على التليفون المحمول بسهولة وبدون أي تعقيدات فى الدفع والاشتراك وذلك بالتعاون مع شركة AIG إيجيبت للتأمين، في خطوة تضمن الحماية للعملاء وتعزز فكرة الشمول المالى في مصر حسب خطط وتوجيهات الحكومة المصرية.

جدير بالذكر أن شركة فوري للوساطة التأمينية التابعة لشركة فوري رائدة التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية تخدم أكثر من 26.2 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 3 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 819 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، مختلف المرافق، التأمين، رسوم المدارس والجامعات، التبرعات، المدفوعات المالية والبنوك، الاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثر من 35 بنكا رئيسيا وأكثر من 151 الف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من ١٥ محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول بالإضافة إلى منافذ “فوري بلس” على مستوى الجمهورية، وكذلك "myfawry" البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.
 
تحظى شركة AIG عالميا باسم تسويقي حيث تقدم عمليات التأمين على الممتلكات والتأمين على الحياة وتأمين التقاعد والتأمينات العامة تحت اسم المجموعة العالمية الأمريكية وذلك على مستوى جميع أنحاء العالم؛ وتطرح شركة AIG إيجيبت للتأمين ش.م.م.، وهي شركة عضو في مجموعة AIG الدولية هذه المنتجات والخدمات في مصر؛ شركة AIG إيجيبت شركة مساهمة مصرية مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية تحت رقم 8 ومسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 63482؛ وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على الموقع الإلكتروني التالي:  www.aig.eg.

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