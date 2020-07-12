وحدات سكنية تليق بالمصريين.. هكذا حمى السيسي الشعب من المناطق الخطرة

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:42 م
السيسي
السيسي
ياسمين مبروك
لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن احتياجات المواطنين خاصةً في المناطق العشوائية، حيث تحدث عن توفير شقق سكنية تليق بالمصريين حتى لا يعيشون في المناطق الخطرة، بجانب التحذير من التهاون في البناء المخالف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح عدد من المشروعات القومية والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات. 

لا تهاون في البناء المخالف 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة مشاركة كافة أجهزة الدولة في مواجهة ظاهرة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة، متابعًا؛ " لازم نتكاتف جميعًا، لمواجهة ظاهرة المخالفات والتعديات". 

شقق سكنية للراغبين
وسعت الدولة لتدشين وحدات سكنية تليق بالمصريين، حيث قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أي مواطن سيتقدم للحصول على شقة سيحصل عليها.. هنحاول نيسر طريقة السداد وهنسعدك على قد ما نقدر".

الحفاظ على المواطن
وتابع الرئيس: "بنحاول ننفذ كل شئ يليق بالمصريين، اللي بيعيش في المناطق دي ابني وبنتي وأهلي، وهعمل أفضل حاجة"، مشيرًا إلى أن الدولة قامت بذلك للحافظ على المواطن وعدم التواجد والمعايشة في منطقة خطرة.

الدولة تدعم أبنائها
وأوضح السيسي، أن تكلفة الوحدة السكنية الواحدة 600 ألف جنيه، بدون سعر الأرض التي أقيمت عليها الوحدة السكينة، متابعا:"لو الـ600 ألف جنيه تم وضعهم في بنك هيجيبوا 9 آلاف جنيه في الشهر.. مصر بتقف جنب ولادها بتطبطب عليهم.. الميسور اللى مخدش الحمد لله مش محتاج لكن الباقي نسيبه كده لا".

مراعاة المواطنين 
وتراعي الدولة، مواطنيها، حيث يقول الرئيس، إننا نراعي كافة فئات المجتمع في مختلف مشروعاتها، مضيفًا: قولنا المواطن اللي حتى دخله 8 آلاف جنيه مش متاح ليه ياخد شقة إسكان اجتماعي، وفرنا ده. 

ولفت السيسي، إلى أن الشقة بتكلفنا ضعف التمن بالمرافق وسعر الأرض، يعني الشقة اللي بتاخدها بـ200 ألف جنيه تكلفتها 400 ألف.

البناء غير المخطط
أشار إلى خطورة البناء غير المخطط، قائلا؛ ن"تيجة البناء غير المخطط، الناس كانت بتبني تحت خطوط الضغط العالي، وده شئ خطر، الـ11 ألف وحدة، عشان ننزل الكابلات، بتكلفنا مليار إلا ربع".

يتضمن تسكين الأسمرات 3 من ثلاثة أحياء عشوائية وهي منشأة ناصر ومصر القديمة ودار السلام، حيث يعمل المسؤولون في الوقت الراهن على حصر تلك المناطق ليتم تسكين المواطنين بها فور افتتاحها.

ويقام المشروع على مساحة 65 فدانا ويضم 124 عمارة أرضى + 9 أدوار متكررة، بإجمالي 7304 وحدات سكنية و176 محل، بالإضافة إلى إنشاء خدمات سكنية متكاملة للمشروع من مدارس وحضانات وملاعب ومستشفى ووحدة صحية وساحات انتظار.

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