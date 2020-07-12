أخبار البورصة .."بايونيرز القابضة" تشتري 359.5 ألف سهم خزينة

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:26 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


قررت شركة مدينة الإنتاج الإعلامي شراء 180 ألف سهم خزينة وذلك للحد من إنخفاض السهم  ، كما قررت بايونيرز القابضة  شراءعدد 359500 سهم من أسهم الخزينة الخاصة بشركة بايونيرز القابضة لالستثمارات المالية ـو بذلك تصل أجمالى نسبة ما بحوذة الشركة من أسهم رأس المالالخزينة حوالي  2.49 %تقريباً من اسهم



والجدير بالذكر،  أنه هناك  4 شركات  مقيدة بالبورصة المصرية  قد قامت بشراء أسهم خزينة ، منها  شركة السويدي إليكتريك  التي أعلنت عن شراء أسهم خزينة بحد أقصى 54.6 مليون سهم ، بنسبة 2.5 % من رأسمال الشركة، وشركة مدينة الإنتاج الإعلامي بشراء  370 ألف سهم خزينة من السوق المفتوح ، كما قامت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات  في إستكمال شراء أسهم خزينة الشركة  حيث اشترت15.4 ألف سهم خزينة  ، واشترت شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية 357 ألف سهم خزينة وبالتالي يصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم خزينة حوالي 2.2% من رأس المال .


وقال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، أن إعلان الشركات عن شراء أسهمها يكون لعده أغراض منها المحافظه على أسعارها من الإنخفاضات المتوالية بالإضافه لإعطاء الثقه لكافه المستثمرين أن الأسعار الحالية غير معبرة عن أسعارها الحقيقيه وقد قامت الهيئه بتبسيط الإجراءات بأن تقوم الشركه بالإخطار بدلاً من الإنتظار 3 أيام ، ليتم التنفيذ، بالإضافة الي تقليل عدد الأسهم المتداولة في السوق وبالتالي تزيد جاذبية السهم بغض النظر عن التنفيذ على مليون سهم علي مراحل المهم التنفيذ وإعطاء رساله واضحه لطمأنه المستثمرين.


وأسهم الخزينة، هي إعادة شراء الشركة المدرجة لأسهمها مرة أخرى من البورصة، وهي عملية تستهدف خلق الطلب على السهم والحد من تراجع سعره، وتقليل حجم المعروض منه للتداول

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