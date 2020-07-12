خلود نادر تعلن شفائها من فيروس كورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:39 م
خلود نادر
خلود نادر
هبة أحمد


كشفت المذيعة خلود نادر عن تعافيها من فيروس كورونا، بعد مرور خمسة عشر يومًا من إصابتها به، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتبت خلود نادر منشورًا قالت فيه:"الحمد لله أنا خفيت والحمد لله أتاكدت إني أقدر أرجع لحياتي الطبيعية من جديد والحمد لله جت بسيطة، والحمد لله على نعمة ناسي وحبايبي اللي كانوا بيسألوا عني كل يوم من قلبهم، الحقيقة أنا بشكر الفترة دي لأنها علمتني حاجات كتير قوي في حياتي يمكن كنت هتعلمها كمان عشر سنين".


وتابعت خلود قائلة: "شكرًا جيش مصر الأبيض اللي فعلاً تعبانين قوي علشانا وأقل واجب إننا نشكرهم وأخص بالشكر الأطباء الجميلة قلبًا قبل ما يكونوا شاطرين كمان، دكتور محمد قدري ودكتور إسلام الشواف يارب يكتر من امثالكم".

وأضافت خلود:"خلوا بالكم من نفسكم ومن صحتكم ومن الناس اللي بتحبوها وبيحبوكم عشان دول أحلى وأكبر نعم في حياتنا، وأحمد ربنا من قلبك بكل حب ورضا واقتناع على نعمة اليوم العادي، ومتنسوش تابعونا إن شاء الله الأحد والإثنين من 9 لـ 11 بالليل في ياليل ياعين على نغم اف ام إذاعتي العزيزة اللي بتشرف دايما بوجودي فيها وسط زملائي".

يشار أن الإعلامية خلود نادر من أهم مذيعي راديو النيل وتقوم بتقديم برنامج "طبخ ستات" على إذاعة نغم اف ام، و تستضيف خلاله العديد من الضيوف.



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