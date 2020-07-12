6 هزات أرضية تضرب إيران

ضرب 6 هزات أرضية العاصمة الإيرانية طهران، تراوحت قوتها ما بين 2.5 و 4 درجات على قياس ريختر، وضربت بلدة "فيروز كوه" شرق العاصمة خلال الساعات الماضية، حسبما ذكر مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران.





كما ضربت البلدة منذ فجر اليوم الأحد، هزات بقوة (4، 2.5 ،2.5، 3، 3.3، 3.6) على التوالي، وكان مركزها يقع على عمق يتراوح بين 7 و 8 كيلومترات، فيما قال حاكم البلدة إنه لم ينجم عن الهزات أي خسائر مادية أو بشرية.





وقال مركز رصد الزلازل، إن سكان العاصمة طهران البالغ عددهم نحو 15 مليونا لم يشعروا بالهزات، فيما تتخوف السلطات من وقوع زلزال مدمر في طهران، الواقعة على أربعة تصدعات أرضية تمتد لعشرات الكيلومترات، وتقع عليها مبان لا تتوافق مع المعايير المطلوبة لمقاومة الزلازل، يقطنها ملايين السكان.





سجلت وزارة الصحة الإيرانية، ارتفاعًا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بواقع 2397 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية مقارنة مع 2262 أمس الجمعة و188 حالة وفاة مقارنة مع 142 حالة.

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، تم تسجيل 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع الإجمالي إلى 255117 مصابا، منهم 3338 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 188 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12635.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع في عدد المتعافين إلى 217666، كما تم إجراء 1947114 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.