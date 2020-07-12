22 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق سوق توشكى

اندلع حرق هائل داخل سوق توشكى بمنطقة حلوان، حيث التهم عددًا من المحلات، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، لمحاولة محاصرة الحريق من الاتجاهات كافة.





كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق في مجموعة من الأكشاك بحلوان، وانتقلت 22 سيارة إطفاء و3 خزانات مياه لمحاولة السيطرة عليه، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.





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تمكن مفتشو قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا، من ضبط 6 أشخاص مرتكبي واقعة التعدي بالضرب وإصابة شخص بشوارع القرية لقيامه بالتعرض لنجلتهم على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



