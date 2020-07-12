يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برغم تعادله مع أتلانتا

اشتعلت المنافسة على ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو" بعد استئناف مبارايات المسابقة منذ أسابيع، حيث عادت المتعة إلى أرض الملاعب الإيطالية، بعد توقف وصل إلى 100 يوم بعد جائحة كورونا التي أصابت العالم أجمع.





ترتيب الدوري الإيطالي





وتصدر فريق يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 32 جولة من البطولة العريقة "الكالتشيو" واحدة من الـ5 دوريات الكبرى، والتي تضم الدوري الفرنسي، الإسباني، الألماني، والإنجليزي الممتاز.





صدارة ترتيب الدوري الإيطالي





وتعادل فريق يوفنتوس متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، مع نظيره أتلانتا بهدفين لكل فريق، في المباراة التي لعبت بين الفريقين، يوم أمس السبت الموافق الـ11 من يوليو 2020، والتي شهدت تألق البرتغالي رونالدو الذي سجل هدفين ويواصل زحفه نحو صدارة ترتيب هدافي "الكالتشيو".





يوفنتوس و ترتيب الدوري الإيطالي





وحل أتلانتا ضيفًا على نظيره يوفنتوس متصدر ترتيب الدوري الإيطالي في المباراة التي أقيمت على ملعب "أليانز أرينا"، معقل السيدة العجوز، والذي حرم الأخير من تحقيق 3 3 نقاط جديدة يضيفها إلى رصيده وتدعيم موقفه بالجدول.





متصدر ترتيب الدوري الإيطالي





وسعى يوفنتوس في مباراته أمام أتلانتا والتي أقيمت على ملعبه دون حضور جماهيري، كإجراء وقائي للحد من انتشار كورونا، إلى تحقيق الفوز ومصالحة جماهيريه، بعد خسارته من إي سي ميلان في الجولة الماضية بأربعة أهداف لهدفين، إلا أنه تعادل ولايزال في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد مرور 32 جولة.





وصيف ترتيب الدوري الإيطالي





ويتصدر فريق يوفنتوس الإيطالي ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 76 نقطة ويبتعد عن لاتسيو أقرب منافسيه وصاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بينما يحاول أتلانتا القفز إلى المركز الثاني حيث أنه يمتلك 66 نقطة بفارق نقطتين فقط.





هزيمة لاتسيو وترتيب الدوري الإيطالي





وتعرض لاتسيو إلى هزيمة قاسية صادمة لجماهيره، في مباراته بالجولة الـ32 أمام ساسولو بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ولم يستغل فرصة تعثر اليوفي ليقترب من صدارة ترتيب الدوري الإيطالي إلا أنه أهدر الفرصة.





ترتيب الدوري الإيطالي بعد مبارايات الجولة الـ32





1- يوفنتوس 76 نقطة.





2- لاتسيو 68 نقطة.





3- أتلانتا 67 نقطة.





4- إنتر ميلان 65 نقطة.





5- روما 54 نقطة.





6- نابولي 51 نقطة.





7- ميلان 49 نقطة.





8- ساسولو 46 نقطة.





9- هيلاس فيرونا 43 نقطة.









10- بولونيا 41 نقطة.





11- كالياري 40 نقطة.





12- بارما 39 نقطة.





13- فيورنتينا 35 نقطة.





14- أودينيزي 35 نقطة.





15- تورينو 34 نقطة.





16- سامبدوريا 32 نقطة.





17- ليتشي 28 نقطة.





18- جنوى 27 نقطة.





19- بريشيا 21 نقطة.





20- سبال 19 نقطة.



