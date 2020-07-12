إحباط ترويج 2 طن كبدة فاسدة على الأسواق بالجيزة

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط المدير المسئول عن ثلاجه لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة لحيازته 2،250 طن "كبدة مستوردة"، غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم شن حملة لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 149 قضية بإجمالي مضبوطات 44447 عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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