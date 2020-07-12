ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر بالمرج

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مصنع "بدون ترخيص" دائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع واستغلاله فى تصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر داخل المصنع على (23،950 طن دقيق "فاخر ذرة"- 5،200 طن "بقسماط، آيس كريب") وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما تم ضبط (7 ماكينات تصنيع "طحن - مكسر - خياطه"- فرن)، وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى والتلاعب بالأسعار وحيازة البضائع وخامات التصنيع مجهولة المصدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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