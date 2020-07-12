عرض مسرحية"أليس في بلاد العجائب" بالإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
تُعرض مسرحية "أليس فى بلاد العجائب"، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 1 من أغسطس المُقبل، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" من تأليف وإخراج محسن رزق، أشعار عادل سلامة ، ألحان جون خليل ، موسيقى مارك إسكندر ، استعراضات ضياء شفيق ، ديكور حازم شبل ، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى ، إضاءة أبو بكر الشريف ، ملابس نعيمة عجمي ، ماسكات دكتور محمد سعد ، بطولة مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق ، هاني عبد المعتمد ، حسن الشريف ، بسمة ماهر ، هبة محمد ، نور الشرقاوي ، محمد عمر ، كريم عبد الشافي ، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد المعبود ، عبد الحميد جبر ، مصطفى محمد ، ليلى عبد الحميد ، عمر إيهاب ، حمادة محمود ، محمد فايز ، محمود صلاح ، نور شادي سرور ، حور الشاذلي.

مسرحية "أليس في بلاد العجائب" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة دكتور عادل عبده، لفرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبد المنعم محمد.

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