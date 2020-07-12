عرض مسرحية"أليس في بلاد العجائب" بالإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى
الأحد 12/يوليه/2020 - 12:18 م
هبة أحمد
تُعرض مسرحية "أليس فى بلاد العجائب"، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 1 من أغسطس المُقبل، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.
مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" من تأليف وإخراج محسن رزق، أشعار عادل سلامة ، ألحان جون خليل ، موسيقى مارك إسكندر ، استعراضات ضياء شفيق ، ديكور حازم شبل ، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى ، إضاءة أبو بكر الشريف ، ملابس نعيمة عجمي ، ماسكات دكتور محمد سعد ، بطولة مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق ، هاني عبد المعتمد ، حسن الشريف ، بسمة ماهر ، هبة محمد ، نور الشرقاوي ، محمد عمر ، كريم عبد الشافي ، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد المعبود ، عبد الحميد جبر ، مصطفى محمد ، ليلى عبد الحميد ، عمر إيهاب ، حمادة محمود ، محمد فايز ، محمود صلاح ، نور شادي سرور ، حور الشاذلي.
مسرحية "أليس في بلاد العجائب" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة دكتور عادل عبده، لفرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبد المنعم محمد.
مسرحية "أليس فى بلاد العجائب" من تأليف وإخراج محسن رزق، أشعار عادل سلامة ، ألحان جون خليل ، موسيقى مارك إسكندر ، استعراضات ضياء شفيق ، ديكور حازم شبل ، أعمال نحت ومناظر منذر مصطفى ، إضاءة أبو بكر الشريف ، ملابس نعيمة عجمي ، ماسكات دكتور محمد سعد ، بطولة مروة عبد المنعم ، ضياء شفيق ، هاني عبد المعتمد ، حسن الشريف ، بسمة ماهر ، هبة محمد ، نور الشرقاوي ، محمد عمر ، كريم عبد الشافي ، أحمد حمودة ، أحمد شومان ، أحمد عبد المعبود ، عبد الحميد جبر ، مصطفى محمد ، ليلى عبد الحميد ، عمر إيهاب ، حمادة محمود ، محمد فايز ، محمود صلاح ، نور شادي سرور ، حور الشاذلي.
مسرحية "أليس في بلاد العجائب" من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة دكتور عادل عبده، لفرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبد المنعم محمد.